Петр Ян рассказал, что сделают с О'Мэлли, если он попадет в Омск

Бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-3) считает, что 13-го номера рейтинга UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли (15-1) с его эффектной внешностью не ждет ничего хорошего в Омске.

«Как его встретят в Омске? Смотря в какой район он попадет. Могут и подстричь», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

О'Мэлли дрался с Педро Муньосом (19-7) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Бой был объявлен несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны О'Мэлли.