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Сегодня, 12:24

Саша Стоун заявил, что Родригес извинится за свои слова о русском духе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Блогер Саша Стоун заявил, что бразильский боец Фернандо Родригес проиграет поединок против россиянина Гаджи «Автомата» Наврузова и извинится за свои слова о слабом русском духе.

«На самом деле я всегда поражался тому, насколько у нас гостеприимные люди. Кто бы к нам когда ни приехал, какие бы ни были конфликты, у нас всегда встречают положительно. У нас гостя всегда накормят, напоят, уложат и все остальное, но говорить про духовитость русских бойцов, мне кажется, это не то что не профессионально, это не от большого ума.
Он, наверное, извинится и перед Гаджи, и перед всеми бойцами, и вообще жителями нашей страны и скажет, что: «Блин, ребята, у нас там жарко, я немножко перегрелся, сейчас вот воздухом подышал, все хорошо, простите, больше так не буду», — приводит РЕН ТВ слова Стоуна.

Поединок между Гаджи Автоматом и Фернандо Родригесом состоится 5 августа в рамках шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Телеканал РЕН ТВ будет в прямом эфире транслировать этот турнир.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1005253-stoun-zaiavil-chto-rodriges-izvinitsia-za-slova-o-russkom-dukhe
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