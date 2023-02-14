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Сегодня, 15:32

Чак Лидделл не удивлен победой Махачева: «Борьба играет большое значение»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе и член Зала славы Чак Лидделл (21-9) считает, что габариты и уровень борьбы чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) сыграли ключевое значение в его победе над чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1).

«Повторюсь, слишком большой вес [у Махачева]. Он тяжелый и к тому же борец. Борьба играет большое значение, а габариты имеют наибольшее значение, когда дело касается борьбы», — сказал Лиделл Inside Fighting.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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