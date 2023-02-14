Белал Мухаммад дал прогноз на потенциальный бой Чимаева и Уиттакера

Полусредневес UFC Белал Мухаммад (22-3) считает, что в трехраундовом противостоянии у Хамзата Чимаева (12-0) есть все шансы победить Роберта Уиттакера (24-6).

«Он бросил вызов Уиттакеру, и это очень смело, — сказал Мухаммад Helen Yee Sports. — Это показывает, насколько сильно он хочет драться. Это отличный бой для обоих парней. У Роберта не лучшая защита от тейкдаунов, но из-за его странного каратэ-стиля его трудно поймать, он всегда низко держит ведущую ногу.

Поэтому Хамзату не нужно бросаться в атаку на первых двух минутах и выпускать весь свой заряд. Ему нужно быть умным, и он способен на это. Кто выиграет? Если это будет пятираундовый бой, то Уиттакер, если трехраундовый, то Хамзат".

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Уиттакер должен был подраться с Пауло Костой (14-2) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий с зарплатой.