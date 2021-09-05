«Цены космические были». Как Хабиб не попал на финал Лиги чемпионов в Москве

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после турнира EFC 40 рассказал журналистам, как он хотел попасть на финал Лиги чемпионов 2008 года между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на стадионе «Лужники» в Москве.

— Бывало такое, что на следующий день после поражения любимой команды вообще ничего делать не могли, были убиты этой неудачей?

— Такого, наверно, не было. Но было обидно, когда на матч не попал (смеется).

— «Анжи»?

— Нет.

— А кто играл?

— 2008 год. Я по любителям на соревнования прилетел в Москву, и там проходил финал Лиги чемпионов «Манчестер» — «Челси». У нас перед матчами «Анжи» можно было через перекупщиков билеты купить. Там [перед финалом Лиги чемпионов] я хотел сделать так же, но цены космические были. На тот момент для меня это было вообще недосягаемо. А на матч «Анжи» можно еще было по-братски зайти (смеется) — запускали. Были у меня тоже такие выходы. Помню 1999-й год, когда 3-4 кругов делаешь, чтобы зайти.