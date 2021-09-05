Вахитов взят реванш у Алекса Перейры и стал чемпионом Glory

Российский кикбоксер Артем Вахитов победил бразильца Алекса Перейру решением большинства судей и стал чемпионом Glory в полутяжелом весе. Поединок прошел в субботу в Роттердаме на турнире Glory 78.

Их предыдущий бой состоялся 30 января этого года на турнире Glory 77 — тогда Перейра победил по очкам.

На счету 30-летнего Вахитова 22 победы (8 КО) и 6 поражений в профессиональном кикбоксинге. У 34-летнего Перейры 33 победы (21 КО) и 7 поражения. После проигрыша Вахитову бразилец (4-1 в ММА) объявил, что продолжит карьеру в UFC — он намерен выступить 6 ноября на шоу UFC 268 в Нью-Йорке. Его соперником станет грек Андреас Михайлидис (13-4 в ММА).