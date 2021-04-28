Блогер Джейк Пол: «Моя ударная техника лучше, чем у 99,9 процента бойцов ММА»

Американский YouTube-блогер и начинающий профессиональный боксер Джейк Пол уверен, что его ударные навыки лучше, чем у любого бойца ММА.

«Я думаю, что, объединив два мира, можно добиться рекордного показателя в плане продаж платных трансляций. Рекорд по продажам PPV был в бою Флойда против Конора. Это бокс против ММА, так почему бы не придерживаться этой модели? Я считаю, что моя ударная техника лучше, чем у 99,9% бойцов ММА», — заявил Джейк Пол в интервью ESPN.

«Я действительно хочу драться с боксерами, — продолжил Пол. — Но я думаю, что сообщество ММА и боксерское сообщество тесно связаны друг с другом. И так уж сложилось, что люди, которых я хочу нокаутировать, оказываются бойцами ММА».

Рекорд Пола в профессиональном боксе 3-0. В последнем бою в середине апреля он нокаутировал бывшего бойца UFC, Bellator и ONE FC Бена Аскрена.