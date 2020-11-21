Бывший соперник Емельяненко поборется за титул чемпиона АСА

Американец Тони «Халк» Джонсон поборется за титул чемпиона АСА в тяжелом весе против первого номера рейтинга, Даниэля Омельянчука, сообщает пресс-служба организации.

Поединок состоится в Лодзе (Польша) в рамках турнира АСА 114, который запланирован на 26 ноября. Мероприятие пройдет без зрителей.

На счету Омельянчука 24 победы 9 поражений и 1 ничья. У Джонсона — 13 побед, 5 поражений и 1 ничья. Единственный ничейный поединок в карьере американца — против россиянина Александра Емельяненко в 2018 году.