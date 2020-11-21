Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Бывший соперник Емельяненко поборется за титул чемпиона АСА

15:19

Американец Тони «Халк» Джонсон поборется за титул чемпиона АСА в тяжелом весе против первого номера рейтинга, Даниэля Омельянчука, сообщает пресс-служба организации.

Поединок состоится в Лодзе (Польша) в рамках турнира АСА 114, который запланирован на 26 ноября. Мероприятие пройдет без зрителей.

На счету Омельянчука 24 победы 9 поражений и 1 ничья. У Джонсона — 13 побед, 5 поражений и 1 ничья. Единственный ничейный поединок в карьере американца — против россиянина Александра Емельяненко в 2018 году.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир