Бывший соперник Емельяненко поборется за титул чемпиона АСА
15:19
Американец Тони «Халк» Джонсон поборется за титул чемпиона АСА в тяжелом весе против первого номера рейтинга, Даниэля Омельянчука, сообщает пресс-служба организации.
Поединок состоится в Лодзе (Польша) в рамках турнира АСА 114, который запланирован на 26 ноября. Мероприятие пройдет без зрителей.
На счету Омельянчука 24 победы 9 поражений и 1 ничья. У Джонсона — 13 побед, 5 поражений и 1 ничья. Единственный ничейный поединок в карьере американца — против россиянина Александра Емельяненко в 2018 году.
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