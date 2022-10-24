Мокаев: «Не считаю, что Яна засудили в бою с О'Мэлли»

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (9-0) считает, что Петр Ян (16-4) недооценил Шона О'Мэлли (16-1).

— Смотрел бой Петра и О'Мэлли?

— Да.

— Засудили Петра на твой взгляд?

— Я думаю, что нет.

— Почему?

— Я знаю, меня будут хейтить... фаворитом был кто? Петр Ян? Говорили, что Петр его разнесет. Я говорил, что он [О'Мэлли] - не шутка. Я даже общался с тренером Петра по боксу, и сказал, что он не шутка. Нельзя ему давать дистанцию, у него левая рука вылетает так, что ты даже не видишь, как плечо двигается. Просто ты видишь кулак.

У Петра нет такой борьбы, чтобы контролировать позицию, чувствовать борьбу. Высоких ребят тяжело контролировать. Петр переводил, но не улучшал позицию. Поэтому, я думаю, не засчитывали [тейкдауны]. Нокдаунов больше у Шона О'Мэлли, он показал шоу. Для UFC он интереснее, чем Петр. Как боец, я считаю, Петр хорош, но Шон интересен как звезда UFC. Он пришел с Dana White's Contender Series, его раскрутили, очень много денег вложили. Я думаю, что он [Ян] недооценил Шона О'Мэлли.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.