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Сегодня, 15:50

Генри Сехудо рассказал, скажется ли отсутствие Хабиба на выступлении Махачева

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что отсутствие экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) не сильно повлияет на выступление чемпиона легкого веса Ислама Махачева (23-1) на UFC 284.

«В конце концов, ты выходишь и дерешься. Ты делаешь это не ради себя, а ради высшей цели. Для них высшая цель — это вера. Многие бойцы из России понимают, что, несмотря на отсутствие Хабиба в углу, они должны победить. Я все еще уверен, что Ислам победит Волкановски, но теперь я даю Волку чуть больше шансов», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Махачев и Александр Волкановски (25-1) встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Генри Сехудо
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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