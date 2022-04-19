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Сегодня, 17:13

«Большое тебе спасибо, мерзавец». Блахович рассказал, что у него украли машину

Блахович заявил об угоне машины
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (28-9) сообщил, что неизвестный украл у него автомобиль, в салоне которого находилось оборудование, необходимое для тренировочного лагеря.

«Обращаюсь к ублюдку, который украл мою машину, — написал Блахович в соцсетях. — Ты подпортил мне последний этап подготовки к бою. В машине находилось оборудование, необходимое для тренировочного лагеря. После тренировки я должен был сесть в машину и поехать. Вместо того, чтобы заниматься своими делами, я вынужден сидеть в отделе полиции и гадать, что мне делать дальше. Большое тебе спасибо, мерзавец! Ты все еще можешь оставить машину и скинуть локацию».

39-летний поляк подерется с австрийским бойцом сербского происхождения 30-летним Александром Ракичем (14-2) в главном событии UFC Fight Night, который состоится 15 мая в Лас-Вегасе, Невада.

ММА
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