Даррен Тилл дал прогноз на бой Чимаева и Ковингтона

29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) не видит, за счет чего первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) может победить непобежденного Хамзата Чимаева (11-0).

«Я бы хотел увидеть, как Хамзат подерется с Колби в пятираундовом поединке, — сказал британский боец в интервью Submission Radio. — Это был бы идеальный расклад для обоих бойцов. Думаю, что Хамзат нокаутирует Колби. Не уверен, что Колби когда-нибудь встречался с таким зверем, как Хамзат. Колби хороший боец, но он не дрался ни с кем из тех, кто сейчас на вершине. Разве только с Усманом. Больше ни с кем. Хамзат лучше Колби во многих аспектах. Я просто не могу представить, за счет чего Колби может одолеть Хамзата. Лично я бы хотел, чтобы Хамзат перед боем с Усманом подрался с Колби».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46). Бой состоялся на турнире UFC 272 6 марта в Лас-Вегасе, Невада (США).