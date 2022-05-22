Джуниор Дос Сантос: «Самые серьезные сотрясения у меня были после Веласкеза»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о трилогии с Кейном Веласкезом.

— Самое серьезное сотрясение мозга у вас после какого боя было?

— После Веласкеза. Второй и третий бои с Веласкезом — я даже не помню их. И это пример, почему всегда нужно упорно тренироваться — чтобы уметь драться на автопилоте. В этих двух боях я просто был не в сознании, не понимал, где я. Просто дрался на автомате. Безумие, но это правда. Были моменты, когда я возвращался в сознание и такой: «Бог ты мой, у меня бой идет». Я просто был в отключке до этого из-за всего ущерба, что я принял. Вот эти два боя с Веласкезом принесли мне самые серьезные сотрясения. У меня также были сотрясения после Миочича, Нганну, Гана. Ган попал мне локтем в затылок. Каким-то непонятным мне образом атлетическая комиссия решила, что это была моя вина, что удар пришелся в затылок. Это самая идиотская чепуха, которую я когда-либо слышал. Помню, я лежал на канвасе после удара и увидел повтор на большом экране. А там видно, что локоть попал в затылок. Я пожаловался рефери, но они все решили, что я сам виноват.

— Спустя все эти годы вы не жалеете, что ваши тренеры не выбросили полотенце в тех боях с Веласкезом? Так бы вы могли сохранить кучу здоровья.

— Ни при каких раскладах не жалею, вы что. Прекращайте. Жалею только о том, что у меня не было побольше раундов, чтобы изменить бой (смеется). Я терпеть не могу, когда люди говорят про полотенце. Помните этот мой бой против Оверима, рефери, который судил, Дэн Мираглиота... Я не имею ничего против него, но он сделал много ошибок в своей карьере с остановками. Да, я упал после удара Оверима, но я уже вставал, и тут он остановил бой. Ты обязан дать бойцу хотя бы один шанс подняться. Сегодняшние рефери — они возбуждаются от боев сильнее, чем фанаты — это безумие какое-то. Просто ужаснейшая остановка была в нашем бою с Оверимом. Я не спорю, он довел хороший удар, но рефери обязан был дать мне побольше времени. Только я поднялся, и он сразу остановил бой! Господи, ну как?! Только у меня получилось встать, и ты тормозишь бой, ну не тупость ли? Мы, бойцы, очень жестко пашем, мы можем держать удар, поэтому дай нам шанс. На кону наши карьеры, наши жизни. Сегодня рефери пошли какие-то неподготовленные. Вот к кому у меня нет претензий — это Херб Дин, он всегда здорово принимал решения.

Дос Сантос нокаутировал Веласкеза в их первом бою в ноябре 2011-го, проиграл единогласным решением в декабре 2012-го в реванше, и проиграл нокаутом в третьем поединке в октябре 2013-го.