Джуниор Дос Сантос считает, что за последние 15 лет жизнь в Бразилии не изменилась к лучшему

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос в интервью «СЭ» рассказал, что за последние 15 лет жизнь в Бразилии никак не изменилась к лучшему.

— Если говорить о Бразилии — стала ли жизнь в этой стране за последние, скажем, 15 лет лучше? Стало ли там безопаснее на улицах?

— Нет. Очень тяжело говорить на эту тему... На мой взгляд, Бразилия — самое прекрасное место в мире. У нас есть все, чтобы создать хорошие школы, больницы, хорошую полицию. Но... наше прошлое правительство... приняло кое-какие решения... не очень хорошие для большинства населения, но очень хорошие для небольшой группы людей. Сейчас у нас новый президент, новое правительство, что-то они делают, уже произвели кое-какие важные изменения. Все в Бразилии надеются, что это к чему-то приведет, жизнь в стране станет лучше. Бразилия — потрясающая страна, любой, кто здесь побывает, будет в восторге. Надеюсь, все изменится к лучшему, у Бразилии есть все, чтобы стать источником счастья для ее жителей и всего мира.