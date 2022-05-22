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Дос Сантос — об уровне жизни в Бразилии: «Наше правительство приняло нехорошие решения для народа»

Джуниор Дос Сантос считает, что за последние 15 лет жизнь в Бразилии не изменилась к лучшему
Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джуниор Дос Сантос.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос в интервью «СЭ» рассказал, что за последние 15 лет жизнь в Бразилии никак не изменилась к лучшему.

— Если говорить о Бразилии — стала ли жизнь в этой стране за последние, скажем, 15 лет лучше? Стало ли там безопаснее на улицах?

— Нет. Очень тяжело говорить на эту тему... На мой взгляд, Бразилия — самое прекрасное место в мире. У нас есть все, чтобы создать хорошие школы, больницы, хорошую полицию. Но... наше прошлое правительство... приняло кое-какие решения... не очень хорошие для большинства населения, но очень хорошие для небольшой группы людей. Сейчас у нас новый президент, новое правительство, что-то они делают, уже произвели кое-какие важные изменения. Все в Бразилии надеются, что это к чему-то приведет, жизнь в стране станет лучше. Бразилия — потрясающая страна, любой, кто здесь побывает, будет в восторге. Надеюсь, все изменится к лучшему, у Бразилии есть все, чтобы стать источником счастья для ее жителей и всего мира.

21 мая Дос Сантос проиграл Йоргану де Кастро техническим нокаутом (травма плеча) на турнире Eagle FC 47 в Майами.

Источник: https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/dzhunior-dos-santos-intervyu-s-legendoy-mma-o-boyah-s-velaskezom-miochichem-kro-kopom-o-eagle-fc-habibe-1929269/
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