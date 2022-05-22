Джуниор Дос Сантос: «Сейчас люди делают тату, не понимая, зачем им это»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос в интервью «СЭ» объяснил, почему никогда не хотел набить на своем теле татуировку.

— Наверное, у 99% бразильских бойцов ММА есть татуировки. Вы тот самый 1%, у кого нет. Никогда не хотели сделать себе тату?

— Это очень интересный вопрос (смеется). Я не думаю, что если я сделаю что-то со своим телом, это сделает меня счастливым. А я делаю только то, что делает меня счастливым (смеется). Я личность, я не буду делать что-то, потому что это делают все. Я делаю только то, что уместно для меня. Вся эта тема с тату когда-то начиналась, потому что людям хотелось выразить себя, рассказать о себе больше, оставить на своем теле отметки о каких-то особенных моментах в их жизни. Но сейчас люди сами уже не знают, зачем они делают тату (смеется). Просто увидели красивую картинку и набили ее. Многие парни делают тату, потому что хотят выглядеть жесткими (смеется), разрисовывают все тело. Я не имею ничего против тату...

Так вот, возвращаясь к тату. У меня есть друзья с татуировками, я спрашиваю их: «Зачем вы забились?». И как правило, они сами не знают. Говорю: «Дружище, эти тату тебе носить всю свою жизнь». Для меня тату не имеют смысла, я очень ценю свое тело. Не могу зарекаться, но не представляю, что когда-нибудь набью что-то.