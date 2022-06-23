Роберт Уиттакер: «Я не остановлюсь, пока не заберу свой пояс»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) ответил на слова чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи (22-1), который посоветовал перейти ему в полутяжелый вес, потому что он не намерен давать ему третий шанс на завоевание титула.

«Я самый опасный боец среднего веса. Я представляю угрозу каждому бойцу дивизиона, и конечно, он хочет избавиться от меня, — приводит слова Уиттакера издание talkSPORT. — Я охотник. После нашего второго боя он понял, что я не остановлюсь, пока не заберу пояс. Бойцам страшно оглядываться через плечо и видеть меня. Я действительно счастлив быть претендентом, потому что охота за поясом доставляет мне удовольствие. Я хочу побеждать каждого до тех пор, пока они не посмотрят на рейтинг и не поймут, что я выиграл всех этих парней».

Также Уиттакер подчеркнул, что он может перейти в полутяжелый вес, но если он поднимется, то уже вряд ли вернется в средний дивизион.

«Кто знает, может быть я поднимусь в полутяжелый вес, — сказал австралиец. — В одном я уверен наверняка: если я поднимусь, то останусь там надолго. Я не хочу прыгать туда-сюда. Я просто поднимусь в весе и буду выбрасывать там свои бомбы».

Уиттакер в следующем бою подерется с третьим номером рейтинга UFC в среднем весе Марвином Веттори (18-5) 3 сентября на UFC Fight Night в Париже, Франция.

В прошлом поединке Уиттакер проиграл Адесанье единогласным решением судей 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США. Первый бой Уиттакер проиграл Адесанье нокаутом во втором раунде 5 октября 2019 года на UFC 243 в Мельбурне, Австралия.