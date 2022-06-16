Хабиб о том, что сделало его чемпионом: «Я жертвовал всем, что у меня было»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, что проводил по несколько тренировок в день и отдыхал по 5-6 часов, чтобы оставаться непобежденным бойцом.

«Меня мотивировало то, что я мог проиграть, — сказал Нурмагомедов в интервью Eagle FC. — Когда я получаю соперника, я думаю: «Какие у него сильные стороны? Борьба? Хорошо, надо больше работать над борьбой. Удары из стойки? Хорошо, я должен работать над защитой». Целый день я представлял, что будет в клетке. И, конечно же, я усердно тренировался.

Помню, как бегал утром, а вечером тренировался. Иду домой и думаю, что мало тренируюсь, что надо провести еще одну тренировку. Иногда тренировался в 11 часов вечера, приходил домой и отдыхал 5-6 часов. С утра вновь шел на тренировку. Это была моя жизнь. Я жертвовал всем, что у меня было. Я спал, тренировался, кушал, и все повторялось вновь».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.