Тайла Сантос рассказала, в какой момент боя с Шевченко ей стало страшно

28-летняя бразильянка Тайла Сантос (19-2) уверена, что победила Валентину Шевченко (23-3), проиграв лишь последний раунд.

«Думаю, что я побеждала до третьего раунда, когда мой глаз еще был открыт, — сказала Сантос в интервью Troca??o Franca. — Также я забрала четвертый раунд. Я проиграла ей пятый раунд, но победила в четырех.

В глубине души я ожидала, что Брюс Баффер назовет мое имя. Я держу голову высоко... Самое главное, что я довольна своим выступлением. Буду усерднее тренироваться, и я уверена, что еще подерусь за пояс. Я молода. Я еще покажу, что способна на большее".

Также Сантос заявила, что после столкновения головами она не могла видеть одним глазом.

«Когда я смотрела между раундами на канвас, все было нормально, — отметила Сантос. — Когда я, начиная раунд, взглянула на нее, то ничего не увидела. «Что мне делать? Как я буду драться?», — эти мысли летали в моей голове. Глаз мог стать для нее мишенью. Я была напугана. Я должна была найти способ победить. Я не видела, куда бить. Я бы никогда не сдалась, но в тот момент мне стало страшно».

Кроме того, бразильянка добавила, что Шевченко не такой сложный соперник, как она думала перед боем.

«Все видят в ней монстра, — добавила Сантос. — После того, как я подралась с ней, поняла, что она совсем не такая, какой ее описывают люди. Безусловно, она умная и жесткая, но ничего сверхестественного. Я переводила ее всегда, когда хотела. Я ожидала от нее большего. Было легко провести ей тейкдаун и забрать спину. Я ожидала, что будет сложнее».

Шевченко победила Сантос раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.