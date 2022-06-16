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Сегодня, 15:03

Хабиб признался, что приносит ему больше всего удовольствия

Давид Хачатрян
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Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) заявил, что не смог найти что-либо, что приносило бы ему больше удовольствия, чем тренировки.

«Мне было тяжело переключиться с боев на бизнес. До сих пор тяжело, — сказал Нурмагомедов в интервью Eagle FC. — Не могу найти что-либо, от чего я бы получал такое же удовольствие, как от тренировок. Когда я тренируюсь, то чувствую себя хорошо. Да, я летаю по миру, провожу деловые встречи, заключаю хорошие сделки и зарабатываю деньги, но все это не дает той энергии, которую я получал во время тренировок. Именно поэтому я продолжаю тренироваться, но не так, как раньше».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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