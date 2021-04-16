Бывший чемпион UFC Мир объяснил, почему он еще не завершил карьеру

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе 41-летний Фрэнк Мир, похоже, передумал завершать карьеру. Ветеран признался, что хотел уйти на пенсию три года назад, когда бился в Bellator. Но с тех пор, как он залечил все травмы и привел свое тело в порядок, Мир, похоже, захотел вернуться в клетку.

«Пока я здоров. Теперь я в зале вытворяю такие вещи. Даже в свои 32-33 года я не был способен на такое. Если бы вы задали мне этот вопрос два года назад, я бы сказал, что мне нужно завершить карьеру прямо сейчас из-за полученного урона, постоянных травм и отсутствия мотивации тренироваться, когда тебе больно. Мне становилось все труднее набирать форму. Было больно на тренировках, было больно после них, и это не очень мотивирует. Теперь, когда все травмы позади, я приседаю, жму от груди, — делаю то, что три-четыре года назад я бы не смог сделать», — сказал Мир в эфире Just Scrap Radio на портале BJPENN.com.

Свой последний бой Мир (19 побед, 13 поражений) провел в октябре 2019 года на Bellator 231, победив тогда решением судей Роя Нельсона. До этого он шел на серии из четырех поражений подряд.