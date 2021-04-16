Все билеты на турнир UFC 264 с боем Порье и Макгрегора проданы

Проданы все билеты на турнир UFC 264, сообщает в Twitter глава промоушена Дана Уайт. Вечер единоборств пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени.

Главным событием турнира станет бой американца Дастина Порье и ирландца Конора Макгрегора.

«Бум! Увидимся в Вегасе», — подписал пост Уайт.

Этот поединок станет третьим для Макгрегора и Порье между собой. В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности.

32-летний ирландец в MMA одержал 22 победы при пяти поражениях. У 32-летнего американца — 27 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.