Стивенс и Клозе устроили потасовку на взвешивании перед турниром UFC

Ветеран UFC Джереми Стивенс и подающий надежды легковес Драккар Клозе чуть не подрались на взвешивании перед турниром UFC. Провокатором стал Стивенс, толкнувший оппонента прямо во время дуэли взглядов.

Бой Стивенс — Клозе состоится завтра, 17 апреля, на турнире UFC on ESPN 22. В статистике 34-летнего Стивенса 28 побед, 18 поражений и 1 несостоявшийся бой. У 33-летнего Клозе — 11 побед, 2 поражения и 1 ничейный бой.