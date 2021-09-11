Экс-чемпион UFC в полусреднем весе американец Робби Лоулер прокомментировал предстоящий матч-реванш с соотечественником Ником Диасом.

«Очевидно, что мы здесь, чтобы воевать. Диас — серьезный оппонент, — сказал Лоулер ESPN. — У него бывают выходки во время поединков, но на самом деле, он выходит, чтобы рубиться. Ник всегда пытается вывести вас из себя и по ходу боя наращивает темп.

Разумеется, мне нравится стоять напротив своего оппонента, смотреть ему в лицо и наносить удары. Так что это будет захватывающее противостояние".

Второй поединок между Лоулером и Диасом станет частью турнира UFC 266, который пройдет в ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе, США.

В их первом бою, который состоялся в далеком 2004 году на UFC 47, победу нокаутом во втором раунде одержал Диас.

На счету Лоулера 29 побед, 15 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. У Диаса — 26 побед, 9 поражений, а также два его боя признаны несостоявшимися. 38-летний Ник не выходил в октагон с января 2015 года, когда он провел бой с легендарным Андерсоном Силвой.