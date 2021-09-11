Джейсон Миллер арестован после очередного обвинения в домашнем насилии

Бывшего средневеса UFC Джейсона Миллера, более известного как «Хаос», арестовали по обвинению в домашнем насилии.

Как сообщает TMZ Sports, Миллера арестовали Лос-Анджелесе после того, как он якобы вступил в физический конфликт с женщиной. Согласно отчету, Миллера заключили в тюрьму. В настоящее время он все еще находится под стражей.

В ночь на пятницу полиция ответила на экстренный телефонный звонок из его дома в долине Сан-Фернандо. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили женщину с видимыми признаками травм на лице и шее. Миллер сопротивлялся прибывшим офицерам, прежде чем его взяли под стражу.

На счету 40-летнего Миллера 28 побед, 10 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. Свой последний бой он провел в мае 2016 года на турнире Venator FC в Италии. Тогда он проиграл удушающим приёмом сзади во втором раунде.

Это не первый раз, когда ветерана арестовывают по обвинению о домашнем насилии. В конце 2017 года он признал себя виновным, и за это ему дали три года условно.