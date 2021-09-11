Боец-трансгендер победила в дебютном бое в ММА

Боец-трансгендер Алана Маклафлин с победы дебютировала в ММА. На турнире в Майами Combate Global она во втором раунде задушила Селин Провост.

38-летняя Маклафлин — бывший военослужащий сил специального назначения Армии США. Она стала вторым трансгендером в ММА после Фэллон Фокс, которая с 2012 по 2014 год одержала пять побед и потерпела одно поражение.

Фокс также присутствовала на этом поединке.

Перед дебютным боем Маклафлин прошла все медицинские тесты, в том числе на гормоны.

«Было кошмарно сложно найти соперника, — сказала Маклафлин. — Я испытываю настоящее уважение к Провост».