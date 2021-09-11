Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Боец-трансгендер победила в дебютном бое в ММА

11:23
Боец-трансгендер Алана Маклафлин с победы дебютировала в ММА. Фото Courtesy of Combate Global, Twitter На турнире в Майами Combate Global она во втором раунде задушила Селин Провост. Фото Twitter
Боец-трансгендер Алана Маклафлин с победы дебютировала в ММА. Фото Courtesy of Combate Global, Twitter

Боец-трансгендер Алана Маклафлин с победы дебютировала в ММА. На турнире в Майами Combate Global она во втором раунде задушила Селин Провост.

38-летняя Маклафлин — бывший военослужащий сил специального назначения Армии США. Она стала вторым трансгендером в ММА после Фэллон Фокс, которая с 2012 по 2014 год одержала пять побед и потерпела одно поражение.

Фокс также присутствовала на этом поединке.

Перед дебютным боем Маклафлин прошла все медицинские тесты, в том числе на гормоны.

«Было кошмарно сложно найти соперника, — сказала Маклафлин. — Я испытываю настоящее уважение к Провост».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

«Локомотив» — «Крылья Советов»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Спартаковский кумир с ДНК «Гояса». Веллитон вернулся домой
Губерниев: «В сборной Украины по волейболу играют хорошие ребята, а руководят ими настоящие м...»
Падение в пропасть. Российскому игроку прочили яркое будущее в НХЛ, а теперь в 25 лет он никому не нужен
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
8
Офсайд