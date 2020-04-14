Бывший боец UFC в среднем весе, 38-летний Роджер Грейси собщил, что вылечился от коронавируса и заявил, что всем людям стоит быть осторожнее в связи с распространением инфекции.

— Я заразился коронавирусом и вылечился две недели назад, — цитирует BJPenn.com Грейси. — Мне было очень плохо, я почти все время провел в кровати. Людям сейчас легко вести разговоры о вирусе, потому что большинство из них даже не представляет, что это на самом деле такое. Они думают, что это их не коснется, что они не заразятся. Я пролежал в кровати 10 дней, у меня была температура под 40 градусов, ужасный кашель. В один из дней у меня даже возникли проблемы с дыханием, которые, к счастью, быстро исчезли. Я проснулся в поту, мое сердце билось, словно это двигатель гоночной машины, я задыхался. Вызвал скорую, даже зашел в машину. Мне сделали тест, потом посоветовались с главным врачом и решили, что мне лучше оставаться дома. Отлично, что люди могут узнать о моем случае. У меня много друзей, которые думали, что я не заболею, потому что я молод и здоров. Сейчас умирает множество друзей по всему миру. Мой друг — марафонец из Италии — умер 35 лет из-за коронавируса, и есть еще тысячи случаев, о которых мы не знаем. Болезнь оказывает серьезное влияние на здоровье пожилых людей, но и других она тоже затрагивает. Нельзя относиться к ситуации спустя рукава, это не шутки.

Большинство спортивных мероприятий перенесено или отменено из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.