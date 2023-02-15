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Джош Томсон: «Когда Махачев вышел в клетку, было видно, что он не восстановился»

Бывший боец UFC Томсон считает, что Махачев не смог полностью восстановиться перед боем с Волкановски
Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) считает, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) не смог полностью восстановиться после весогонки на UFC 284.

«Когда он (Махачев. — Прим. «СЭ») вышел в клетку, он выглядел гладким… Он либо перетренировался, что бывает часто, либо у него было очень жесткое снижение веса, — отметил Томсон на подкасте Weighing In. — Его тело выглядело гладким, без рельефа, он не смог восстановиться. Его тело просто выглядело плоским.

Тем не менее он может драться лучше, чем в прошлом бою. Мне кажется, что многие люди это понимают. Они знают, что он выглядел не самим собой той ночью, но и Волкановски представлял много угроз, с которыми ему никогда не приходилось сталкиваться. Скорость, способность менять стойку, стойкость, но также и его выкрики… Это было не лучшее выступление [для Махачева]».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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