Шилдс рассказал, как Чимаев пытался подраться с Костой: «Это признак слабости»

Бывший боец UFC, товарищ по команде Нейта Диаса американец Джейк Шилдс прокомментировал потасовку между непобежденным шведским бойцом Хамзатом Чимаевым и бразильским средневесом Пауло Костой.

Ранее в зале UFC Performance Institute в Лас-Вегасе Чимаев чуть не подрался с Костой.

«Я был там сегодня утром, тренировался с Пауло Костой, отрабатывал некоторые приемы, и вдруг Хамзат начал кричать на нас и ругать Пауло, типа: «Ну что, ты хочешь драться?» — сказал Шилдс MMA Junkie. — Мы оглядываемся, и с Хамзатом было 10 парней».

«Итак, Пауло вскакивает и начинает нести всякую чушь. Я подбегаю, чтобы поддержать Пауло, потому что я не знаю, а вдруг они нападут на него, верно? Там было несколько парней, так что я не был уверен, что они собирались наброситься на него.

«Итак, мы подбегаем и начинаем нести всякую чушь, а Хамзат продолжает: «Давай подеремся сейчас, давай подеремся сейчас», но, говоря это, он спускается по лестнице. Казалось, что это было похоже на игру на камеру. Позже нам сказали, что он наблюдал за нами в течение 10 минут. Если бы он хотел драться с Пауло, он бы вбежал туда и начал замахиваться на него, а не стоял за пределами клетки и говорил: «Давай подеремся прямо сейчас. Давай сразимся прямо сейчас.'

«Это признак слабости, по мне так. Я думаю, именно поэтому он был расстроен, потому что Пауло назвал его фальшивым гангстером, и это был прекрасный пример того, что он фальшивый гангстер «.

В главном событии UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе, Чимаев сразится с Нейтом Диасом.