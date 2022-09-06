Хамзат Чимаев чуть не подрался с Пауло Костой

Топовый шведский боец UFC Хамзат Чимаев и бразильский средневес UFC Пауло Коста чуть не подрались в зале UFC Performance Institute в Лас-Вегасе.

Чимаев: Ты сказал, что хочешь побить меня?

Коста: Что? Ты хочешь подраться со мной?

Чимаев: Нет, ты же в интервью сказал, что побьешь меня.

Коста: Я хочу подраться с тобой! А ты хочешь?

Чимаев: Я могу изхерачить тебя хоть сейчас!

Коста: Хорошо.

Чимаев: Я тебя ***** прямо сейчас, ссыкло! Ты — бразильская тряпка! Эй, помнишь, что случилось в бою с Исраэлем? Он же ****** тебя в зад, да!?

Ты же сказал, что побьешь меня, и вот же здесь. А когда я здесь, ты уже превращаешься в ссыкло, так ведь? Тебе нравится, когда тебя ***** в за, да? Исраэль ****** тебя. Он ****** тебя в зад. Тебе понравилось? Я знаю, что тебе понравилось, ведь ты — кусок дерьма.

На турнире UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе, Чимаев проведет бой с американцем Нейтом Диасом.