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Сегодня, 20:11

Дмитрий Кудряшов объяснил, почему не хочет видеть Емельяненко в боксе

Алина Савинова
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Бывший чемпион мира Дмитрий Кудряшов оценил вероятность проведения поединка российским бойцом ММА Федором Емельяненко по правилам бокса.

«Может ли в 46 лет Федор провести бой в боксе? Может. Но нужно ли оно? Его поединок в Джейком Полом не считаю реальным. Пол весит около 93 кг, а Емельяненко около 110 кг. Помню, были негодования на этот счет с Хасимом Рахманом-младшим, который не мог сделать вес. Если Федор начнет «делать» 90 кг, я не знаю что это за история. Нет, Емельяненко сказал, что закончил. Какие могут быть вопросы?

Я бы не хотел видеть Федора с Джейком Полом или кем-то еще из другой категории. Мухаммеда Али в определенный момент времени уже мог победить любой перворазрядник. Да, он потом скажет: «Я победил Али». Но это был уже совершенно другой боксер. То же самое с Федором. Пройдет неделя, и я уже не вспомню, с кем сегодня дрался Емельяненко», — приводит Metaratings.ru слова Кудряшова.

В ночь на 5 февраля 46-летний Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. Этот бой стал для россиянина последним в профессиональной карьере.

 

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-obyasnil-pochemu-ne-khochet-videt-fedora-emelyanenko-v-bokse-225540/
Бокс
Федор Емельяненко
ММА
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