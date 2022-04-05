«У Бернса нет ни единого шанса». Брендан Шауб рассказал, почему Бернс проиграет Чимаеву

Аналитик и бывший боец UFC Брендан Шауб признался, что он не дает Гилберту Бернсу (20-4) ни единого шанса на победу в бою против Хамзата Чимаева (10-0).

«Гилберт Бернс является одним из лучших полусредневесов дивизиона, — сказал Шауб на своем YouTube-канале. — Но если вы взгляните на то, что он делал со Стивеном Томпсоном... В течение 15 минут он контролировал Томпсона на земле. Он даже не удосрочил Стивена, у которого, возможно, есть только фиолетовый пояс по джиу-джитсу.

Вы действительно думаете, что он одолеет Хамзата? Думаете, что он сможет контролировать его на земле, а затем засабмитить? Бойца, который больше его и выше уровнем в борьбе? У Бернса нет ни единого шанса! Ни единого".

Чимаев подерется с Бернсом 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.