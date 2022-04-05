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Сегодня, 13:35

Кормье назвал главную проблему для Бернса в бою с Чимаевым

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Хамзат Чимаев (10-0) будет иметь колоссальное преимущество в бою с Гилбертом Бернсом (20-4) из-за своих габаритов.

«Хамзат здоровый парень. У него потрясающая борьба, сильный удар, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Прессинг Хамзата и его габариты вводят соперников в ступор. Справится ли Гилберт Бернс, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и обладатель черного пояса, с таким тяжелым парнем, когда Хамзат будет сверху?

Обычно в таких поединках борец доминирует над грэпплером, потому что грэпплеру нужно создавать много действий, чтобы освободиться от давления. Борцовская база убивает это. Мы, борцы, понимаем, когда грэпплер хочет сделать сабмишн, и останавливаем эту попытку.

Самая большая проблема для Бернса — это габариты Чимаева. Именно поэтому я предполагаю, что Хамзат выиграет бой. Однако я не знаю, будет ли это так же доминирующе, как в предыдущих поединках Хамзата".

Чимаев и Бернс проведут поединок 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в главном карде в полусреднем весе.

Даниэль Кормье
Хамзат Чимаев
UFC
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