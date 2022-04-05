Брендан Шауб: «Победа Чимаева над Бернсом поставит UFC в затруднительное положение»

Аналитик и бывший боец UFC Брендан Шауб считает, что если Хамзат Чимаев (10-0) победит Гилберта Бернса (20-4), то Дане Уайту придется хорошо подумать, кому следующему давать бой с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-1).

«Если Чимаев разнесет Бернса, то это поставит UFC в затруднительное положение, потому что они пообещали титульный бой Леону Эдвардсу. Он ведь заслужил шанс подраться за титул, верно? Но если Чимаев уничтожит Бернса и потребует титульного боя, то UFC придется непросто, — сказал Шауб на своем YouTube-канале. — Для UFC главное — заработать много денег, они не всегда поступают рационально с точки зрения спортивной составляющей. Бой Чимаева и Усмана вызовет огромный ажиотаж, это будет гарантированный успех. Плюс Хамзат вряд ли будет долго застаиваться в полусреднем весе».

Чимаев подерется с Бернсом 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.