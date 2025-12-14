Бразильский боец Дос Сантос пропал без вести во время купания в Амазонке

Бразильский боец Джеронимо Дос Сантос пропал без вести во время купания в реке Рио-Негро, сообщает Lance.

Рио-Негро является притоком реки Амазонка.

По информации источника, что спортсмен вошел в воду в 10 утра по местному времени, после чего не всплыл на поверхность. Днем начались поисково-спасательные работы.

По данным местных властей, инцидент произошел в опасном месте реки, где песчаная коса скрывает глубокий обрыв и сильное течение. Согласно следствию, 45-летний бразилец угодил в обрыв, после чего течением его отнесло вверх по реке.

На счету Дос Сантоса 44 победы при 25 поражения в карьере.