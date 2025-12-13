Андрей Корешков — Петр Недзельский: онлайн-трансляция боя на турнире SFC 12

Андрей Корешков и Петр Недзельский проведут поединок на SFC 12 13 декабря

Андрей Корешков и Петр Недзельский проведут бой в главном событии турнира SFC 12.

Вечер SFC 12 проходит в спортивном комплексе «G-Drive Арена» в Омске в субботу, 13 декабря. Старт турнира — в 14.55 по московскому времени. Бой Корешкова и Недзельского ожидается после 19.00 мск (рекомендуем следить за событием заранее).

35-летний Корешков по прозвищу Спартанец в своем профессиональном рекорде имеет 27 побед и 4 поражения.

34-летний Недзельский в профессиональной карьере одержал 20 побед и потерпел 8 поражений.

Трансляцию SFC 12 в полном объеме ведет телеканал «Матч! Боец». Результаты и другие новости о боях можно отслеживать в ленте раздела ММА на сайте «СЭ».