Брайс Митчелл уверен, что Волкановски победил Махачева: «Шейхи заплатили судьям»

Американский полулегковес Брайс Митчелл (15-1) заявил, что поединок чемпиона UFC в легком дивизионе Ислама Махачева (24-1) и чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (25-2) был подставным.

«Это был подставной бой, чувак, — сказал Митчелл в интервью Джеймсу Линчу. — Он [Махачев] привлекает деньги с Ближнего Востока. Когда ты привлекаешь нефтяные деньги с Ближнего Востока... Все самые богатые люди в мире с Ближнего Востока, и я думаю, что они [шейхи] просто заплатили судьям. Я знаю, что Александр Волкановски выиграл решением. Я знаю, что он выиграл, и я знаю, что все было подстроено. Я не дурак, не говорите мне, что это не было подстроено, я на это не куплюсь. Можешь платить судьям сколько хочешь, я знаю, что Александр Волкановски выиграл этот бой».

Стоит заметить, что Митчелл также является ярым приверженцем теории плоской Земли.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.