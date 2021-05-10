Бойцы UFC Махачев и Магомедшарипов высказались против властей Израиля и в поддержку палестинцев

Российский боец UFC Ислам Махачев в Instagram отреагировал на ситуацию в Иерусалиме. Ситуация накалилась из-за угрозы выселения палестинских семей из восточной части города.

Столкновения произошли на Храмовой горе в Иерусалиме в пятницу вечером. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями. В ответ те применили резиновые пули и слезоточивый газ. На месте происшествия был развернут полевой госпиталь Красного полумесяца, чтобы оказать первую помощь раненым.

Также этой темы в своих социальных сетях коснулся российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов.