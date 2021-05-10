Легенда UFC Чак Лидделл готов к бою «с клоуном» Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Чак Лидделл заявил, что готов провести с боксером-блогером Джейком Полом.

«Может ли кто-нибудь, пожалуйста, заткнуть рот Джейку Полу. Исраэль Адесанья, или Хабиб, я знаю, что это ниже вас, но, пожалуйста, покажите ему, что такое настоящий бой... Или даже Чак Лидделл», — написал в Twitter поклонник единоборств. На это Лилделл ответил: «Я всегда готов к этому клоуну».

I'm ready anytime for that clown https://t.co/J0QeXRvvzn — Chuck Liddell (@ChuckLiddell) May 10, 2021

Сейчас Лидделу 51 год. Он объявил о завершении бойцовской карьеры в 2010 году, однако в 2018-м вернулся — для боя с Тито Ортисом. Лидделл проиграл Ортису нокаутом в первом раунде. На счету Лидделла, одного из самых популярных бойцов UFC за все время, 21 победа и 9 поражений в ММА.

У 24-летнего ютубера Пола три победы в трех боях в профессиональном боксе. 17 апреля он нокаутировал в первом раунде экс-чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена.