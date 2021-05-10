Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дата боя Шахбазян — Херманссон перенесена на 22 мая

23:20

Боец ММА Эдмен Шахбазян не будет драться с Джеком Херманссоном 16 мая на UFC 262. Их поединок перенесен на 22 мая и пройдет на турнире UFC Fight Night 188 в Лас-Вегасе, сообщает ESPN.

Причиной переноса стал положительный текст на коронавирус в лагере Херманссона.

23-летний Шахбазян выступает в ММА с 2017 года. На его счету 12 боев, 11 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Херманссона 21 победа и шесть поражений.

Читайте также

«Нганну пришел ко мне худым и без нокаут-силы. UFC отказывались его брать 12 раз»
Фото: От кого Киркорову пришлось защищать любимую Бузову
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В Узбекистане высказались о вероятности размещения военных баз США

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд