Боец ММА Эдмен Шахбазян не будет драться с Джеком Херманссоном 16 мая на UFC 262. Их поединок перенесен на 22 мая и пройдет на турнире UFC Fight Night 188 в Лас-Вегасе, сообщает ESPN.

Причиной переноса стал положительный текст на коронавирус в лагере Херманссона.

23-летний Шахбазян выступает в ММА с 2017 года. На его счету 12 боев, 11 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Херманссона 21 победа и шесть поражений.