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Бой UFC между Валиевым и Джонсом признан несостоявшимся. Причина — марихуана

7 октября 2020, 23:29
Тревин Джонс. Фото -
Тревин Джонс. Фото -

Бой между россиянином Тимуром Валиевым (16-2) и Тревином Джонсом с Гуама (12-6) признан несостоявшимся, так как в допинг-пробе Джонса были найдены следы марихуаны, сообщает MMA Junkie.

Поединок в легчайшем весе состоялся 22 августа на шоу UFC on ESPN 15 в Лас-Вегасе. Валиев доминировал в первом раунде, но во втором проиграл нокаутом.

Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала 30-летнего Джонса на 4,5 месяца и оштрафовала на 1800 долларов. И для Валиева, и для Джонса это был первый бой в UFC.

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