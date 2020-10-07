Бой между россиянином Тимуром Валиевым (16-2) и Тревином Джонсом с Гуама (12-6) признан несостоявшимся, так как в допинг-пробе Джонса были найдены следы марихуаны, сообщает MMA Junkie.

Поединок в легчайшем весе состоялся 22 августа на шоу UFC on ESPN 15 в Лас-Вегасе. Валиев доминировал в первом раунде, но во втором проиграл нокаутом.

Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала 30-летнего Джонса на 4,5 месяца и оштрафовала на 1800 долларов. И для Валиева, и для Джонса это был первый бой в UFC.