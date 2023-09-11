Бой Шакура Стивенсона и Фрэнка Мартина отменен

Промоутерская компания Top Rank сообщила, что отправила контракт на бой экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона (20-0) и Фрэнка Мартина (18-0) промоутерской компании TBG Promotions, но позже получила информацию о том, что Мартин не будет участвовать в поединке.

По словам источников ESPN, Мартин должен был получить семизначную сумму за бой. Поединок должен был пройти за вакантный титул в легком весе.

«Шакур Стивенсон готов драться с кем угодно в своей весовой категории, — заявил ESPN представитель Top Rank Эван Корн. — Тот факт, что так много бойцов отклонили этот вызов, свидетельствует о его величии».

Ранее экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) и Айзек Круз (25-2) отказались драться за титул против Стивенсона.

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе после того, как в сентябре 2022-го не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).