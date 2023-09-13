Тренер Минеева рассказал, как бы сложился бой против Шары Буллета

Тренер Владимира Минеева по ударной технике Умар Умахандибиров в интервью «СЭ» рассказал, как бы сложился бой против непобежденного Шарабутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет.

— В марте этого года Минеев должен был провести защиту титула [AMC Fight Nights], встретившись с Шарой Буллетом. Шара перешел в UFC, этого боя не будет. Если бы он состоялся, то кто бы победил? Кто был бы фаворитом?

— Когда человек не хочет отвечать, в таких случаях он говорит: «Клетка покажет», чтобы никого не обидеть (улыбается). Ну, противостояние было бы жесткое. Очень жесткое. Думаю, все-таки мощь Вовы была бы... Честно скажу, в этот момент Вова был очень мощный. Он и сейчас мощный. Если бы это еще проходило по К-1, то здесь, конечно, было бы... Здесь ММА. Но они не боролись бы. Думаю, бой закончился бы в стойке. Рубка была бы очень серьезная. Думаю, доминирующим был бы все равно Вова. Но опять-таки — это спорт. Тут все по щелчку. Из ниоткуда удар [может прилететь]. Тем более они оба владеют хорошей техникой.

Бой между Минеевым и Шарой Буллетом должен был состояться в одном из турниров AMC Fight Nights в марте этого года.

Шара подписал контракт с UFC, а Минеев отправился добровольцем для участия в СВО.

15 сентября в Элисте Минеев подерется по правилам кикбоксинга с экс-чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо.