Бой между Монсоном и Тактаровым может быть перенес

Поединок российских бойцов ММА Джеффа Монсона и Олега Тактарова может состояться в другую дату.

«Дата еще не подтверждена. Возможно, бой состоится в другой период», — приводит ТАСС слова Монсона.

Ранее сообщалось, что поединок по правилам ММА между Тактаровым и Монсоном пройдет 29 сентября в Москве на турнире Top Fight.

52-летний Монсон за свою карьеру провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 его бой завершился ничьей. На счету 56-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи.