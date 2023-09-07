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Сегодня, 16:34

Бой между Монсоном и Тактаровым может быть перенес

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Поединок российских бойцов ММА Джеффа Монсона и Олега Тактарова может состояться в другую дату.

«Дата еще не подтверждена. Возможно, бой состоится в другой период», — приводит ТАСС слова Монсона.

Ранее сообщалось, что поединок по правилам ММА между Тактаровым и Монсоном пройдет 29 сентября в Москве на турнире Top Fight.

52-летний Монсон за свою карьеру провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 его бой завершился ничьей. На счету 56-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи.

Источник: ТАСС
Джефф Монсон
Олег Тактаров
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