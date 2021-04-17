Бой Вадим Немков — Фил Дэвис возглавит турнир Bellator 257 в американском Анкасвилле. Шоу пройдет в ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени.

28-летний россиянин Немков (рекорд в ММА — 13-2) впервые выйдет на защиту чемпионского пояса лиги в полутяжелом весе. Он владеет титулом с августа 2020 года после победы над Райаном Бейдером.

36-летний американец Дэвис (22-5, 1 бой признан несостоявшимся) уже дрался с Немковым в ноябре 2018 года. Тогда судьи раздельным решением присудили победу россиянину.

Трансляция турнира Bellator 257 в прямом эфире будет доступна на платном сервисе Okko Спорт.

В предварительном карде шоу выступит Виктор Немков — старший брат Вадима. 34-летний Виктор выйдет на бой в полутяжелом весе против 27-летнего шведского бойца Карла Альбректссона. Ориентировочное время начала боя — 1.30 (мск) 17 апреля.

Главное событие Bellator 257 реванш Немков — Дэвис также является четвертьфиналом Гран-при «Беллатор» в полутяжелом весе. Ориентировочное время начала боя — 5.30 (мск).