Поединок, в котором боец из Осетии дрался с оторванным пальцем, признали несостоявшимся

Поединок осетинского бойца MMA Хетага Плиева, выступающего под флагом Канады, против Девина Гудэйла признали несостоявшимся, сообщает ТАСС.

Поединок прошел 1 апреля в организации Cage Fury в США. Плиев остался без пальца после первого раунда, однако потерю обнаружили в перерыве между вторым и третьим раундами. Бой был остановлен, а победу присудили американцу. Плиев после поединка отправился в больницу, где ему пришили палец.

37-летний Плиев проводил седьмой профессиональный поединок в карьере. На его счету 5 побед. До перехода в ММА он выступал в соревнованиях по вольной борьбе.