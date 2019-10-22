Бой Минакова в США отменен из-за проблем с визой

Поединок российского бойца ММА Виталия Минакова на турнире Bellator в США отменен из-за проблем с получением американской визы.

— Друзья, судя по всему, мой поединок с Хэви Аялой 26 октября не состоится. На сегодняшний день мне не одобрена виза в США. О причинах можно только догадываться, — написал боец в своем Instagram.

Минаков должен был провести бой с американцем Хави Айялой 26 октября. Россиянин — бывший чемпион Bellator и четырехкратным чемпионом мира по самбо.