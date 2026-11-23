«Астон Вилла» отказалась от тренировки в Стамбуле перед матчем ЛЧ с «Галатасараем» из-за состояния газона

Как стало известно «СЭ», «Астон Вилла» отказалась от предматчевой тренировки в Стамбуле перед игрой Лиги чемпионов против «Галатасарая» из-за состояния газона на стадионе турецкой команды «Рамс Парк».

В связи с этим англичане приняли решение провести пресс-конференцию и предыгровое занятие у себя на родине.

Информация о том, что «Астон Вилла» отменила тренировку из-за львицы, которая сбежала из частного вольера в нескольких километрах от арены, не соответствует действительности. По данным турецких СМИ, местная полиция уже больше суток не может ее поймать.

Из-за состояния газона на «Рамс Парке» матч 12-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Самсунспором» 21 ноября прошел на арене «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле. Причиной стало неудовлетворительное состояние газона на «Рамс Парк», который уже несколько месяцев вызывает жалобы футболистов и тренеров.

Матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Астон Виллой» пройдет во вторник, 24 ноября. Начало встречи в 20:45 (мск).