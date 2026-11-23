В горных лыжах теперь побеждает не только Бразилия, но и Албания. Невероятные события в зимних видах спорта

Лара Колтури, дочь олимпийской чемпионки из Италии, принесла албанской сборной первое в истории золото Кубка мира по горнолыжному спорту.

Итальянская горнолыжница Лара Колтури, которая с 15 лет выступает за Албанию, в минувшую субботу одержала первую в своей карьере победу на этапе Кубка мира. Исторический успех пришел к дочери олимпийской чемпионки Даниэлы Чеккарелли в австрийском Гургле, где 20-летняя спортсменка стала лучшей в слаломе и возглавила общий зачет Кубка мира. Для Албании это первое золото в истории горнолыжного Кубка мира, а для Италии — очередной повод пожалеть о потере таланта.

История Колтури показывает, как меняется расстановка сил в горных лыжах. Пока Албания празднует успех уроженки Турина, среди мужчин на подиумах мелькает бывший представитель Норвегии Лукас Пиньейро Бротен, который теперь выступает за Бразилию. Похоже, эпоха, когда борьба за главные награды была почти исключительно делом традиционных горнолыжных держав, постепенно уходит в прошлое.

Девять попыток и слезы матери

В Гургле Колтури пришлось бороться не только с соперницами, но и с погодой. Во время ее первой попытки лежал плотный туман и видимость на трассе заметно ухудшилась. Несмотря на это, представительница Албании уступила лидировавшей шведке Анне Свенн-Ларссон всего 0,24 секунды. Во второй попытке Лара добавила в скорости и заставила соперниц нервничать. Свенн-Ларссон не удержала лидерство, а ее соотечественница Сара Хектор осталась второй. Колтури опередила шведок на 0,30 и 0,27 секунды соответственно.

— Сегодня потрясающий день. Думаю, мне еще предстоит осознать все произошедшее. Было замечательно видеть здесь всю семью: родителей, бабушек и дедушек, дядей и тетей. Я всегда любила Гургль и знала, что могу здесь хорошо выступить. Мы много работали, и этот результат очень важен для всей нашей команды, — призналась чемпионка в интервью Eurosport.

До субботы у Колтури было девять призовых мест на этапах Кубка мира, но ни одной победы. Причем дважды Лара становилась второй именно в Гургле — в 2024 и 2025 годах. Нынешний сезон она начала с серебра в гигантском слаломе в Зельдене и обычном слаломе в Леви. Теперь у итальянки с албанским паспортом 260 очков в общем зачете — на 68 больше, чем у немки Эммы Айхер. Но самой эмоциональной сценой субботы стал не подъем на пьедестал.

— Для меня горные лыжи — прежде всего удовольствие, поэтому победа или близость к ней мало что меняют. Но сегодня мама плакала на финише так, что слезы лились ручьем, — рассказала Колтури в интервью La Repubblica.

Младший брат чемпионки Юри тоже участвовал в семейном празднике. Перед соревнованиями он прошел трассу с камерой, а после победы встречал сестру на финише.

Лара Колтури. Фото Getty Images

Италия потеряла талант из-за конфликта с родителями

Мать новой звезды Даниэла Чеккарелли в 2002 году стала олимпийской чемпионкой в супергиганте, сенсационно опередив в Солт-Лейк-Сити всех фавориток. Отец Лары Алессандро Колтури тоже занимался горными лыжами на профессиональном уровне, а затем перешел в тренеры. Будущая звезда выросла в Чезана-Торинезе, тренировалась в семейной школе Golden Team Ceccarelli и с детства считалась одной из самых перспективных итальянских горнолыжниц. Она успешно выступала в слаломе, гигантском слаломе и супергиганте. Однако весной 2022 года родители неожиданно решили заявить 15-летнюю Лару за Албанию.

Главной причиной стали разногласия с Итальянской федерацией зимних видов спорта (FISI). Семья хотела самостоятельно определять тренировочный процесс и календарь соревнований, тогда как в итальянской системе спортсменка должна была подчиняться правилам национальной команды. Особенно неприятным для Чеккарелли оказался эпизод на тренировочном сборе FISI в Ливиньо.

— После победы в соревнованиях FISI Лара получила в награду двухдневную стажировку с тренерами сборной. Там сняли видео ее техники, которое затем без нашего согласия использовали на курсах повышения квалификации. При этом Лару представили как отрицательный технический пример, связанный с преждевременной специализацией, — жаловалась Чеккарелли в интервью Corriere della Sera в июне 2022 года.

По словам олимпийской чемпионки, семья пыталась получить объяснения от федерации, но взаимопонимания добиться не удалось. Албания предложила юной спортсменке совершенно другие условия: Даниэла получила возможность руководить албанской сборной, а Лара — продолжить работу с родителями и самостоятельно выбирать соревнования. FISI не смогла предоставить семье приемлемую альтернативу.

Переход состоялся до 16-летия спортсменки, поэтому согласие итальянской федерации не требовалось. Уже осенью 2022 года Колтури дебютировала на Кубке мира как албанка, а в январе 2023-го стала самой юной чемпионкой мира среди юниоров, завоевав золото в супергиганте и бронзу в гигантском слаломе. Правда, вскоре развитие карьеры прервала травма крестообразной связки колена, но Лара восстановилась и вернулась на высокий уровень. На домашней для Италии Олимпиаде-2026 она представляла свою новую страну, заняв высокое десятое место в слаломе и 16-е — в гигантском слаломе.

Весной 2025 года обсуждалось возвращение Колтури в итальянскую сборную. Семья даже обратилась с соответствующей просьбой в международную федерацию, но теперь против выступила Албания. Без ее согласия спортсменке пришлось бы пропустить целый сезон, включая Олимпийские игры. В итоге соглашение с албанцами продлили еще на один олимпийский цикл.

Лара Колтури. Фото Getty Images

Итальянка, которая чувствует себя албанкой

В Албании победу Колтури встретили с восторгом. Премьер-министр страны Эди Рама назвал случившееся историческим днем для национального спорта. Еще эмоциональнее отреагировал президент Албанской федерации лыжного спорта Элвис Точи.

— Мы ожидали этого. Я был совершенно уверен в успехе. Сегодня даже организаторы международной трансляции попросили меня подготовить наш гимн, потому что Лара очень уверенно выступает в нынешнем сезоне. У нас есть Дуа Липа, певица с мировым именем. Почему бы нам не чествовать в спорте итальянку, которая чувствует себя албанкой? — заявил Точи телеканалу Report TV.

Реакция в горнолыжном сообществе оказалась не менее бурной. Особенно много вопросов у болельщиков к итальянской федерации.

«Итальянцы, наверное, хватаются за голову. У них сильная команда в скоростных дисциплинах, но именно в слаломе есть проблемы. А спортсменка, которая побеждает, ушла в Албанию», — написал один из болельщиков в соцсетях.

Албания, которую еще недавно относили к числу беднейших стран Европы, активно использует натурализацию для укрепления некоторых своих сборных. В 2022 году уроженец России Зелимхан Абакаров принес стране первое золото чемпионата мира по вольной борьбе, а на Олимпиаде в Париже бывшие российские борцы Чермен Валиев и Ислам Дудаев завоевали две бронзы — первые олимпийские медали в истории Албании.

Программа закупки иностранных талантов не ограничивается выходцами из России. В 2025 году албанский паспорт получил американский баскетболист Си Джей Массинбург, которого пригласили в национальную команду. На зимних Играх-2026 вместе с Колтури за Албанию выступали горнолыжники Денни Джепа, Семире Даути и Лиза Брунга — этнические албанцы, чье становление в спорте также связано с зарубежными странами.

Впрочем, самая впечатляющая история натурализации последних лет связана не с Албанией, а с Бразилией. Норвежец Лукас Пиньейро Бротен после конфликта с национальной федерацией завершил карьеру в 2023 году, а затем вернулся на склоны под флагом родины своей матери. В феврале 2026-го он сенсационно стал олимпийским чемпионом в гигантском слаломе, завоевав первую медаль зимних Игр для всей Южной Америки, а нынешний сезон начал с побед в Зельдене и Леви.

Смена спортивного гражданства в горных лыжах не новость. Например, австриец Марк Жирарделли, выступавший за Люксембург, пять раз становился обладателем Большого хрустального глобуса. Но такие успехи долго оставались исключением, а не закономерностью.

Теперь спортивная миграция приобретает новое направление. Раньше талантливых атлетов чаще привлекали богатые спортивные державы, а сегодня небольшие страны готовы создавать особые условия для отдельных звезд. Похожий пример есть и в спортивной гимнастике: родившаяся во Франции Кайлия Немур после появления разногласий с национальной федерацией стала представлять Алжир — родину своего отца. На Олимпиаде-2024 в Париже она победила в упражнениях на разновысоких брусьях, принеся африканской стране первое в истории этого вида спорта олимпийское золото.