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Бой между Яном и Стерлингом отменен

20:59

Бой между чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом отменен, сообщает MMA Island.

Поединок должен был состояться 12 декабря в рамках UFC 256 в Лас-Вегасе, Ян должен провести свою первую защиту пояса.

Причины переноса боя не уточняются, однако отмечается, что поединок не связан с травмой.

Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

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