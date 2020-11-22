Бой между Яном и Стерлингом отменен

Бой между чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом отменен, сообщает MMA Island.

Поединок должен был состояться 12 декабря в рамках UFC 256 в Лас-Вегасе, Ян должен провести свою первую защиту пояса.

Причины переноса боя не уточняются, однако отмечается, что поединок не связан с травмой.

Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету Стерлинга 19 побед и 3 поражения.