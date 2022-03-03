Бой Масвидаль — Ковингтон может пройти за титул

Глава UFC Дана Уайт заявил, что он подумает, вручать ли победителю боя Хорхе Масвидаль — Колби Ковингтон титул BMF (The Baddest Motherfucker).

«Мы сделали титул BMF, чтобы разыграть его всего в одном бое [Масвидаль — Диас], было довольно весело, — сказал Уайт в интервью The Pat McAfee Show. — Возможно, мне вновь его разыграем, потому что бойцы в главном событии вечера сражаются не за титул чемпиона. У Масвидаля же есть этот титул. Я не знаю, возможно, мы так и поступим».

Титул BMF был разыгран 2 ноября 2019 года на UFC 244 между Масвидалем и Нейтом Диасом. Масвидаль выиграл титул, одолев Диаса в третьем раунде техническим нокаутом (остановка доктора). С тех пор титул BMF никогда не разыгрывался.

Ковингтон подерется с Масвидалем 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Бой станет главным событием вечера и пройдет 5 раундов по 5 минут.

Давид Хачатрян